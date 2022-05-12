تمويل حزب الله بالكويت تبرعات للخير أم للإرهاب؟

إيران تعلن عبر وكالة شبه رسمية لها أنها قصفت ما وصفته بمواقع الإرهابيين "الأكراد" شمال العراق .. استهداف منقطة شمال العراق وقع في مارس الماضي ولكن كانت حجة طهران وقتها قصف مواقع إسرائيلية وهو ما نفاه الأكراد ..

فما هي حقيقة الهجمات الإيرانية على الشمال العراقي؟ وماذا تريد طهران من بغداد؟