تمويل حزب الله بالكويت تبرعات للخير أم للإرهاب؟
إحالة الخلية المتهمة بتمويل حزب الله الكويت إلى محكمة الجنايات .. يثير جدلا .. هل كانت عملية ممنهجة ومقصودة لتمويل الإرهاب أم أنها تبرعات جمعت بحسن نية ولم تذهب في مكانها الصحيح؟
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غارات إيرانية على شمال العراق .. لماذا؟
إيران تعلن عبر وكالة شبه رسمية لها أنها قصفت ما وصفته بمواقع الإرهابيين "الأكراد" شمال العراق .. استهداف منقطة شمال العراق وقع في مارس الماضي ولكن كانت حجة طهران وقتها قصف مواقع إسرائيلية وهو ما نفاه الأكراد ..
فما هي حقيقة الهجمات الإيرانية على الشمال العراقي؟ وماذا تريد طهران من بغداد؟
٢٨ دقيقة منذ 1 يوم
تمويل حزب الله بالكويت تبرعات للخير أم للإرهاب؟
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