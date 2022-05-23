جواسيس واغتيالات

تصريحات لافتة للرئيس الأميركي، يبدو أنه وضع مساعديه بالبيت الأبيض في مأزق.. فسرعان ما أكدوا أن سياسة واشنطن تجاه تايوان لم تتغير.. وذهب مسؤولون أميركيون بالقول بأنها زلة لسان..تصريحات بايدن وردود الفعل الأميركية والصينية تفتح الباب للتساؤل: ما مغزى زيارة الرئيس الأميركي إلى آسيا في هذا التوقيت؟ وكيف تراها بكين؟

وعلى ماذا يراهن بايدن ؟