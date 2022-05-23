جواسيس واغتيالات
إيران تقول إن مقتل ضابطها لن يمر بلا رد وإسرائيل ترفع حالة التأهب، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو حجم نفوذ الموساد الإسرائيلي في الداخل الإيراني؟ ما هي خيارات رد طهران على مقتل خدائي؟.. هل هي بداية لمواجهة إيرانية إسرائيلية مفتوحة؟
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حرب التصريحات
تصريحات لافتة للرئيس الأميركي، يبدو أنه وضع مساعديه بالبيت الأبيض في مأزق.. فسرعان ما أكدوا أن سياسة واشنطن تجاه تايوان لم تتغير.. وذهب مسؤولون أميركيون بالقول بأنها زلة لسان..تصريحات بايدن وردود الفعل الأميركية والصينية تفتح الباب للتساؤل: ما مغزى زيارة الرئيس الأميركي إلى آسيا في هذا التوقيت؟ وكيف تراها بكين؟
وعلى ماذا يراهن بايدن ؟
١٦ دقيقة منذ 3 ساعات
جواسيس واغتيالات
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