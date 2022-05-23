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شبح التسعينيات

شبح التسعينيات

بانوراما

شبح التسعينيات يطل على الأفغانيات من جديد..طالبان تخرق التعهدات وتجبر المذيعات على ارتداء النقاب.. فلماذا تخرق الحركة تعهداتها بشأن النساء وتزعم غير ذلك؟

حلقات أخرى

جواسيس واغتيالات

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١٣ دقيقة منذ 3 ساعات

حرب التصريحات

تصريحات لافتة للرئيس الأميركي، يبدو أنه وضع مساعديه بالبيت الأبيض في مأزق.. فسرعان ما أكدوا أن سياسة واشنطن تجاه تايوان لم تتغير.. وذهب مسؤولون أميركيون بالقول بأنها زلة لسان..تصريحات بايدن وردود الفعل الأميركية والصينية تفتح الباب للتساؤل: ما مغزى زيارة الرئيس الأميركي إلى آسيا في هذا التوقيت؟ وكيف تراها بكين؟
وعلى ماذا يراهن بايدن ؟

١٦ دقيقة منذ 3 ساعات

فيروس معروف .. لكنه ليس جديدا.. فلماذا هذا الاهتمام.. وهل هناك ما يدعو للقلق؟

ما هي مخاطر جُدَري القردة، وكيف يصاب الأشخاص بهذا الفيروس؟ وما أوجه التشابه بينه وبين كورونا وهل نحن بصدد إجراءات استثنائية جديدة؟

٤١ دقيقة منذ 1 يوم

المال والسياسة

وسط ترقب لما ستسفر عنه صفقة تويتر.. إيلون ماسك يغرد خارج السرب ويهاجم الديمقراطيين فما دلالات هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ فهل يكرر إيلون ماسك تجربة ترمب السياسية؟

١٢ دقيقة منذ 4 أيام

شبح التسعينيات

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