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وسط سجال حول انسحاب روسي تدريجي من سوريا هل ستسعى ميليشيات إيران لملء هذا الفراغ؟

وسط سجال حول انسحاب روسي تدريجي من سوريا هل ستسعى ميليشيات إيران لملء هذا الفراغ؟

بانوراما

قلبت الحرب في أوكرانيا موازين القوى الأجنبية في سوريا،، وإن لم يحصل ذلك بشكل واضح بعد،، لكن زيارة بشار لطهران لا تترك مجالا للتكهنات
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قالت إن الانسحاب الجزئي لروسيا من سوريا بهدف تعزيز خطوطها في أوكرانيا يصب أولا في صالح إيران
من جهة،، سيعزز هذا الفراغ تمركز القوات والميليشيات الإيرانية في نقاط تفتيتش وقواعد روسية سابقة
ويقلل المنافسة في الساحة السورية أمام مطامع إيران بجعل سوريا قاعدة عسكرية للحرس الثوري،، تربط بين أذرعه في العراق ولبنان.. ويكسب إيران مناطق جديدة تخضع لنفوذها
وفق كل ما سبق،، ترجح الصحيفة أن يفتح ذلك جبهة حرب شرسة لتصفية الحسابات بين إيران وإسرائيل التي تعتبر الانتشار الإيراني بمثابة تهديد استراتيجي لأمنها القومي

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وسط سجال حول انسحاب روسي تدريجي من سوريا هل ستسعى ميليشيات إيران لملء هذا الفراغ؟

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