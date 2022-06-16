أزمة أوكرانيا بانوراما زيارة تضامنية أوروبية إلى كييف.. فماذا تحمل حقائب القادة للأوكرانيين؟ حلقات أخرى التنمر الإلكتروني ارتفاع حالات انتحار المراهقين تخطف الأنظار بسبب التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.. فكيف يمكن الحد من تلك الحالات؟ ١١ دقيقة منذ 32 دقيقة إضراب في تونس اتحاد الشغل يضغط على الرئيس ويتوعد بالتصعيد فهل أهداف الإضراب سياسية أم نقابية؟ ١٦ دقيقة منذ 34 دقيقة البيتكوين سقوط كبير أم مؤقت فقط؟ سقوط مروع للعملات الرقمية .. ومخاوف من مزيد .. نهاية مرحلة العملة المشفرة أم تصحيح قاسي فقط؟ ١٣ دقيقة منذ 1 يوم الصفقة التركية الروسية متعثرة فقط أم فاشلة تماما؟ روسيا تترك شمال سوريا لتركيا في مقابل معارضة أنقرة لدخول فنلندا والسويد للناتو .. هل فشلت الصفقة أم تعثرت فقط؟ ١٥ دقيقة منذ 1 يوم أزمة أوكرانيا ١٤ دقيقة -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط