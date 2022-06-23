ولي العهد السعودي في تركيا للقاء أردوغان

ليتوانيا تمنع وصول الإمدادات الروسية إلى إقليم كالينينجراد الروسي غير المتصل بالأراضي الروسية .. ما دفع موسكو للتهديد بعمل أي شيء حتى لو كان خارج الحلول الدبلوماسية لوقف المماراسات الليتوانية

فهل تنشب حرب عالمية ثالثة بسبب إقليم كالينينجراد الصغير؟

