ولي العهد السعودي في تركيا للقاء أردوغان
لقاء سعودي تركي .. ما هي أهم موضوعات النقاش؟ ولماذا يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت؟
فيديو وول حول اللقاء وأهم موضوعات الحوار بين الجانبين
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١٥ دقيقة منذ 1 ساعة
ولي العهد السعودي في تركيا للقاء أردوغان
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