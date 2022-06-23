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ولي العهد السعودي في تركيا للقاء أردوغان

ولي العهد السعودي في تركيا للقاء أردوغان

بانوراما

لقاء سعودي تركي .. ما هي أهم موضوعات النقاش؟ ولماذا يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت؟
فيديو وول حول اللقاء وأهم موضوعات الحوار بين الجانبين

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ولي العهد السعودي في تركيا للقاء أردوغان

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