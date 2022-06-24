الأزمة السياسية بالعراق
الجلسة الاستثنائية للبرلمان والتي تبحث النواب البدلاء عن أعضاء الكتلة الصدرية المستقليين .. فهل تنجح الجلسة في فتح الباب نحو حل الأزمة السياسية بالعراق .. أم أن الأزمة ستزداد تعقيدا؟ وهل انعقاد الجلسة يدل على انسحاب نهائي سياسي فقط للصدريين أم أن الكتلة قد تلجأ للنزول للشارع؟ وهل انعقاد الجلسة يعد تخليا من الحلفاء الكرد والسنة عن حليفهم الأصلي الفائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة مع التنسيقي؟ وهل التنسيقي أصبح هو المنتصر أم أن لدى التيار الصدري الفائز بالانتخابات سبل أخرى؟
هل تكون كالينينجراد كلمة السر في اندلاع الحرب العالمية الثالثة؟
ليتوانيا تمنع وصول الإمدادات الروسية إلى إقليم كالينينجراد الروسي غير المتصل بالأراضي الروسية .. ما دفع موسكو للتهديد بعمل أي شيء حتى لو كان خارج الحلول الدبلوماسية لوقف المماراسات الليتوانية
فهل تنشب حرب عالمية ثالثة بسبب إقليم كالينينجراد الصغير؟
الأزمة السياسية بالعراق