بايدن يتحدى بوتين

ردود فعل كبيرة ومتباينة بعد مقتل فتاة المنصورة وخاصة على تصريحات الشيخ مبروك عطية والتي اعتبرت من قبل البعض تبريرا للقتل .. فهل هي جريمة أخذت أكبر من حجمها وضخمتها التصريحات؟ أم أن أنها عكست أزمة مجتمعية تتمثل في اضطهاد المرأة؟

