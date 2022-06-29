فرقاء ليبيا في جنيف
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يحذر بأن اجتماع الفرقاء الليبيين في جنيف هو اللقاء الفيصل ويحاول المنفي الضغط على المجلسين لانتاج قاعدة دستورية والتوافق على الانتخابات مع خشية من أن لقاءات جنيف لن تصل إلى ازالة العراقيل بين المجلسين النواب والاعلى وفق مراقبين.
تزايد جرائم العنف في المجتمعات العربية
بشكل صادم تنتشر جرائم القتل في المجتمعات العربية الجرائم تحدث منذ القدم , لكن الأحداث الأخيرة باتت مخيفة برأي كثيرين , نيرة في مصر وإيمان في الاردن قتلتا في جامعتهما أو محيطها خوف تلو الخوف وألم يتلوه ألم والمتهم الإبرز لتلك الحوادث ظهر في مواقع التواصل الاجتماع بحسب مراقبين
حوار أميركي إيراني
إيران تسعى لاتفاق نووي يلبي شروطها ويؤمن مكاسبها الغرب من جهته أبدى قلقه من إطالة أمد الانتظار الذي قد يمكن إيران من احرازها تقدما في برنامجها النووي صحف دولية أن منسق السياسية الخاجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أبلغ إيران بأن الولايات المتحدة وافقت على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن المحادثات ستركز على رفع العقوبات الأمريكية عن طهران لكنها أكدت أن تلك العودة تتطلب من إيران التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق النووي، في إشارة ربما إلى مطلب رفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا.
فرقاء ليبيا في جنيف