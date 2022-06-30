"ناتو إقليمي" جديد.. فهل تغيرت قواعد اللعبة؟

إيران تسعى لاتفاق نووي يلبي شروطها ويؤمن مكاسبها الغرب من جهته أبدى قلقه من إطالة أمد الانتظار الذي قد يمكن إيران من احرازها تقدما في برنامجها النووي صحف دولية أن منسق السياسية الخاجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أبلغ إيران بأن الولايات المتحدة وافقت على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن المحادثات ستركز على رفع العقوبات الأمريكية عن طهران لكنها أكدت أن تلك العودة تتطلب من إيران التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق النووي، في إشارة ربما إلى مطلب رفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا.