"ناتو إقليمي" جديد.. فهل تغيرت قواعد اللعبة؟
وسط نظام عالمي يعيد ترتيب أوضاعه يتجدد الحديث عن تشكيل تحالف إقليمي على غرار الناتو .. حديث عززته تصريحات العاهل الأردني وفكرة ربطها البعض بزيارة مرتقبة للرئيس الأميركي للمنطقة.. وهل هكذا تحالف أو حلف قد يغير قواعد اللعبة؟
تزايد جرائم العنف في المجتمعات العربية
بشكل صادم تنتشر جرائم القتل في المجتمعات العربية الجرائم تحدث منذ القدم , لكن الأحداث الأخيرة باتت مخيفة برأي كثيرين , نيرة في مصر وإيمان في الاردن قتلتا في جامعتهما أو محيطها خوف تلو الخوف وألم يتلوه ألم والمتهم الإبرز لتلك الحوادث ظهر في مواقع التواصل الاجتماع بحسب مراقبين
حوار أميركي إيراني
إيران تسعى لاتفاق نووي يلبي شروطها ويؤمن مكاسبها الغرب من جهته أبدى قلقه من إطالة أمد الانتظار الذي قد يمكن إيران من احرازها تقدما في برنامجها النووي صحف دولية أن منسق السياسية الخاجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أبلغ إيران بأن الولايات المتحدة وافقت على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن المحادثات ستركز على رفع العقوبات الأمريكية عن طهران لكنها أكدت أن تلك العودة تتطلب من إيران التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق النووي، في إشارة ربما إلى مطلب رفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل أميركا.
"ناتو إقليمي" جديد.. فهل تغيرت قواعد اللعبة؟