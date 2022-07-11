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إيقاف امدادات الغاز الروسي لألمانيا .. للصيانة حقا .. أم للضغط على الأوروبيين؟

إيقاف امدادات الغاز الروسي لألمانيا .. للصيانة حقا .. أم للضغط على الأوروبيين؟

بانوراما

بعد إغلاق أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وإيطاليا لمدة عشرة أيام بذريعة القيام بأعمال صيانة .. بعد تخفيض الامدادات بنسبة 40% ثم قطع الامدادات عن دول أوروبية لا تدفع بالروبل .. فهل مخاوف أوروبا في محلها من إمكانية وقف الإمدادات؟ وهل يمكن أن تعيش روسيا بدون عوائد الغاز؟ وماذا ستفعل أوروبا في الشتاء إذا توقف الغاز الروسي؟ وهل يمكن أن يغير الغاز من المواقف الأوروبية في دعم أوكرانيا؟

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إيقاف امدادات الغاز الروسي لألمانيا .. للصيانة حقا .. أم للضغط على الأوروبيين؟

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