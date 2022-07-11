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سريلانكا إلى حل للكارثة الاقتصادية أم إلى كارثة أكبر؟

سريلانكا إلى حل للكارثة الاقتصادية أم إلى كارثة أكبر؟

بانوراما

هل ينجح التحرك والضغط الجماهيري في إجبار الرئيس ورئيس وزرائه على إعلان التنحي رسميا خلال الساعات القادمة؟ أم أن ما يجري مناورة سياسية لاحتواء الغضب الشعبي؟ وما هي الحلول أمام دول تتعرض للإفلاس والانهيار الاقتصادي؟

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