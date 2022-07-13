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الأزمة الليبية

الأزمة الليبية

بانوراما

مشهد يزداد ضبابية وتعقيدا.. فصائل مسلحة تحذر باشاغا من دخول العاصمةوتقول إن أمن طرابلس خط أحمر.. لماذا تزداد المخاوف من انزلاق البلاد في دوامة جديدة من العنف؟

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بايدن في القدس وردع إيران وبرنامجها النووي على الطاولة..فماذا يريد بايدن من إسرائيل؟ وما يمكن أن يقدمه في المقابل؟

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إيقاف امدادات الغاز الروسي لألمانيا .. للصيانة حقا .. أم للضغط على الأوروبيين؟

بعد إغلاق أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وإيطاليا لمدة عشرة أيام بذريعة القيام بأعمال صيانة .. بعد تخفيض الامدادات بنسبة 40% ثم قطع الامدادات عن دول أوروبية لا تدفع بالروبل .. فهل مخاوف أوروبا في محلها من إمكانية وقف الإمدادات؟ وهل يمكن أن تعيش روسيا بدون عوائد الغاز؟ وماذا ستفعل أوروبا في الشتاء إذا توقف الغاز الروسي؟ وهل يمكن أن يغير الغاز من المواقف الأوروبية في دعم أوكرانيا؟

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الأزمة الليبية

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