زيارة بايدن وحل الدولتين
إسرائيل تستبق زيارة بايدن وتعلن عن خطوات بناء ثقة مع السلطة وسفير واشنطن يؤكد أن الرئيس الأميركي سيناقش حل الدولتين..
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إيقاف امدادات الغاز الروسي لألمانيا .. للصيانة حقا .. أم للضغط على الأوروبيين؟
بعد إغلاق أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وإيطاليا لمدة عشرة أيام بذريعة القيام بأعمال صيانة .. بعد تخفيض الامدادات بنسبة 40% ثم قطع الامدادات عن دول أوروبية لا تدفع بالروبل .. فهل مخاوف أوروبا في محلها من إمكانية وقف الإمدادات؟ وهل يمكن أن تعيش روسيا بدون عوائد الغاز؟ وماذا ستفعل أوروبا في الشتاء إذا توقف الغاز الروسي؟ وهل يمكن أن يغير الغاز من المواقف الأوروبية في دعم أوكرانيا؟
٢٠ دقيقة منذ2 يومين
زيارة بايدن وحل الدولتين
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