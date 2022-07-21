.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا تتكرر حرائق الغابات كل عام دون القدرة على مواجهتها؟

لماذا تتكرر حرائق الغابات كل عام دون القدرة على مواجهتها؟

بانوراما

درجات الحرارة ترتفع لمستويات قياسية في بعض البلدان وتتسبب في حرائق غابات غير مسبوقة أيضا

حلقات أخرى

هل تنجح روشتة كسينجر في إنقاذ الغرب من الصين وروسيا؟

وصفة علاج يضعها الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق المخضرم هنري كسينجر لتجنب حول نووية ثالثة واحتواء النفوذ الصيني المتنامي وطموحات روسيا الإمبراطورية .. تقوم على التحول من نهج المواجهة إلى المواءمة .. الاعتراف بفشل قادة الغرب .. العودة لأسلوب القيادة الأوروبي الأميركي القديم باستعادة قوة ديجول ومرونة نيكسون والاستفادة من تجربة رئيس سنغافورة

١٨ دقيقة منذ 16 دقيقة

لماذا فشلت قمة طهران؟

المؤشرات والتصريحات الصادرة عن قمة بوتين رئيسي أردوغان في إيران تؤكد فشل القمة في تحقيق أهدافها .. فلماذا فشلت القمة رغم التوقعات الكبيرة بنجاحها خاصة في ظل أوضاع الاستقطاب الحالية والحرب الأوكرانية؟

٢١ دقيقة منذ 1 يوم

هل تشتعل الأوضاع في سريلانكا مجددا؟

رئيس الوزراء في سريلانكا ينتخب رئيسا للبلاد بعد اقتراع سري للبرلمان .. فهل تؤدي هذه الخطوة لتهدئة الأوضاع أم لإشعالها مجددا؟

٢٠ دقيقة منذ 1 يوم

ارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية

ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة في بريطانيا متجاوزة ال 40 درجة .. هل هو يتعلق بمشكلات التغير المناخي المناخي .. أم مسألة طبيعية قابلة للحدوث وتتعلق أكثر بدورات المناخ؟

٧ دقائق منذ2 يومين

لماذا تتكرر حرائق الغابات كل عام دون القدرة على مواجهتها؟

0:00 0:00