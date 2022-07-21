لماذا تتكرر حرائق الغابات كل عام دون القدرة على مواجهتها؟
درجات الحرارة ترتفع لمستويات قياسية في بعض البلدان وتتسبب في حرائق غابات غير مسبوقة أيضا
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هل تنجح روشتة كسينجر في إنقاذ الغرب من الصين وروسيا؟
وصفة علاج يضعها الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق المخضرم هنري كسينجر لتجنب حول نووية ثالثة واحتواء النفوذ الصيني المتنامي وطموحات روسيا الإمبراطورية .. تقوم على التحول من نهج المواجهة إلى المواءمة .. الاعتراف بفشل قادة الغرب .. العودة لأسلوب القيادة الأوروبي الأميركي القديم باستعادة قوة ديجول ومرونة نيكسون والاستفادة من تجربة رئيس سنغافورة
١٨ دقيقة منذ 16 دقيقة
لماذا تتكرر حرائق الغابات كل عام دون القدرة على مواجهتها؟
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