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هجمات الميليشيات التابعة لإيران على الأردن أمن دولة أم أمن قومي عربي؟

هجمات الميليشيات التابعة لإيران على الأردن أمن دولة أم أمن قومي عربي؟

بانوراما

العاهل الأردني يتحدث مجددا عن هجمات على حدود بلاده من ميليشيات لها علاقة بإيران .. ويكرر دعوته للحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي بالتشاور والتنسيق بين الدول العربية .. فهل معركة تهريب السلاح والمخدرات من ميليشيات تابعة لإيران عبر حدود الأردن .. معركة دولة فقط أم هي معركة عربية كما يقول الملك عبد الله؟ وما جدوى وجود نظام دفاعي أمني عربية في مواجهة مثل هذه الهجمات؟

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هجمات الميليشيات التابعة لإيران على الأردن أمن دولة أم أمن قومي عربي؟

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