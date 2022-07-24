هجمات الميليشيات التابعة لإيران على الأردن أمن دولة أم أمن قومي عربي؟
العاهل الأردني يتحدث مجددا عن هجمات على حدود بلاده من ميليشيات لها علاقة بإيران .. ويكرر دعوته للحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي بالتشاور والتنسيق بين الدول العربية .. فهل معركة تهريب السلاح والمخدرات من ميليشيات تابعة لإيران عبر حدود الأردن .. معركة دولة فقط أم هي معركة عربية كما يقول الملك عبد الله؟ وما جدوى وجود نظام دفاعي أمني عربية في مواجهة مثل هذه الهجمات؟
هل تنجح روشتة كسينجر في إنقاذ الغرب من الصين وروسيا؟
وصفة علاج يضعها الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق المخضرم هنري كسينجر لتجنب حول نووية ثالثة واحتواء النفوذ الصيني المتنامي وطموحات روسيا الإمبراطورية .. تقوم على التحول من نهج المواجهة إلى المواءمة .. الاعتراف بفشل قادة الغرب .. العودة لأسلوب القيادة الأوروبي الأميركي القديم باستعادة قوة ديجول ومرونة نيكسون والاستفادة من تجربة رئيس سنغافورة
هجمات الميليشيات التابعة لإيران على الأردن أمن دولة أم أمن قومي عربي؟