الجمهورية التونسية الجديدة .. ماذا بعد استفتاء الدستور؟
الرئيس التونسي يؤكد للعربية أن الدستور هو خطوة على الطريق .. فماذا يدور في ذهن قيس سعيد وما هي خطواته المقبلة من أجل تحقيق أهدافه بجمهورية جديدة؟
وبعد إثارته لجدل كبير داخل تونس وخارجها .. ماذا ينتظر التونسيون من الدستور الجديد؟
استفتاء تونس .. هل سيكون نهاية حقبة وبداية جمهورية جديدة؟
هل أنهى استفتاء الدستور الإسلام السياسي في تونس؟ وهل أصبح إخوان النهضة شئ من الماضي؟ ولماذا يلتزمون الصمت رغم التطورات الكبيرة التي تحدث في المجتمع؟
وما هي ملامح الجمهورية الجديدة التي يتحدث عنها الرئيس؟
وهل تصريحات الرئيس بدعوة الناخبين للتصويت يمكن أن تحمي الاستفتاء من محاولات تخريبه باستخدام الأموال؟
هجمات الميليشيات التابعة لإيران على الأردن أمن دولة أم أمن قومي عربي؟
العاهل الأردني يتحدث مجددا عن هجمات على حدود بلاده من ميليشيات لها علاقة بإيران .. ويكرر دعوته للحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي بالتشاور والتنسيق بين الدول العربية .. فهل معركة تهريب السلاح والمخدرات من ميليشيات تابعة لإيران عبر حدود الأردن .. معركة دولة فقط أم هي معركة عربية كما يقول الملك عبد الله؟ وما جدوى وجود نظام دفاعي أمني عربية في مواجهة مثل هذه الهجمات؟
الجمهورية التونسية الجديدة .. ماذا بعد استفتاء الدستور؟