القمة السعودية الفرنسية

الرئيس التونسي يؤكد للعربية أن الدستور هو خطوة على الطريق .. فماذا يدور في ذهن قيس سعيد وما هي خطواته المقبلة من أجل تحقيق أهدافه بجمهورية جديدة؟

وبعد إثارته لجدل كبير داخل تونس وخارجها .. ماذا ينتظر التونسيون من الدستور الجديد؟

