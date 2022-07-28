هل بات الشارع العراقي هو الحل للأزمة السياسية؟
الإطار التنسيقي يصر على ترشيحه للشياع السوداني رئيسا للوزراء وحديث عن انعقاد للبرلمان السبت القادم رغم تظاهرات الأمس واقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء والبرلمان .. فهل انتهت الحلول السياسية في العراق وبات الشارع هو الحل لأزمة تشكيل الحكومة؟ وهل سيناريو تفكك الإطار التنسيقي بسبب الخلافات الداخلية مازال قائما؟
الجمهورية التونسية الجديدة .. ماذا بعد استفتاء الدستور؟
الرئيس التونسي يؤكد للعربية أن الدستور هو خطوة على الطريق .. فماذا يدور في ذهن قيس سعيد وما هي خطواته المقبلة من أجل تحقيق أهدافه بجمهورية جديدة؟
وبعد إثارته لجدل كبير داخل تونس وخارجها .. ماذا ينتظر التونسيون من الدستور الجديد؟
استفتاء تونس .. هل سيكون نهاية حقبة وبداية جمهورية جديدة؟
هل أنهى استفتاء الدستور الإسلام السياسي في تونس؟ وهل أصبح إخوان النهضة شئ من الماضي؟ ولماذا يلتزمون الصمت رغم التطورات الكبيرة التي تحدث في المجتمع؟
وما هي ملامح الجمهورية الجديدة التي يتحدث عنها الرئيس؟
وهل تصريحات الرئيس بدعوة الناخبين للتصويت يمكن أن تحمي الاستفتاء من محاولات تخريبه باستخدام الأموال؟
هل بات الشارع العراقي هو الحل للأزمة السياسية؟