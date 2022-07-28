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هل بات الشارع العراقي هو الحل للأزمة السياسية؟

هل بات الشارع العراقي هو الحل للأزمة السياسية؟

بانوراما

الإطار التنسيقي يصر على ترشيحه للشياع السوداني رئيسا للوزراء وحديث عن انعقاد للبرلمان السبت القادم رغم تظاهرات الأمس واقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء والبرلمان .. فهل انتهت الحلول السياسية في العراق وبات الشارع هو الحل لأزمة تشكيل الحكومة؟ وهل سيناريو تفكك الإطار التنسيقي بسبب الخلافات الداخلية مازال قائما؟

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هل بات الشارع العراقي هو الحل للأزمة السياسية؟

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