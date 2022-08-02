بسبب زيارة بيلوسي لتايوان .. هل نحن على وشك مواجهة أميركية صينية؟

الإطار التنسيقي يضع شارعه أمام شارع أنصار الصدر والجيش يدخل في المعادلة .. فهل الحل السياسي لم يعد مطروحا؟ وهل أصبح الصدام الشيعي الشيعي في العراق قادما لا محالة؟

وماذا يعني دخول الجيش العراقي في المعادلة؟ وما هي الخيارات أمامه للتعامل مع الموقف؟

وعما يجري بالعراق .. هل نحن أمام انقلاب كما يراه التنسييقي أم ثورة شعبية كما يصفها التيار الصدري؟