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صدام شيعي شيعي بالعراق .. ثورة أم انقلاب؟

صدام شيعي شيعي بالعراق .. ثورة أم انقلاب؟

بانوراما

الإطار التنسيقي يضع شارعه أمام شارع أنصار الصدر والجيش يدخل في المعادلة .. فهل الحل السياسي لم يعد مطروحا؟ وهل أصبح الصدام الشيعي الشيعي في العراق قادما لا محالة؟
وماذا يعني دخول الجيش العراقي في المعادلة؟ وما هي الخيارات أمامه للتعامل مع الموقف؟
وعما يجري بالعراق .. هل نحن أمام انقلاب كما يراه التنسييقي أم ثورة شعبية كما يصفها التيار الصدري؟

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صدام شيعي شيعي بالعراق .. ثورة أم انقلاب؟

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