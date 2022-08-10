لماذا تخلت تركيا عن اللاجئين السوريين؟
بعد تصريحات وزيرة تركية بأنه لن يكون هناك لاجئ سوري بعد العام القادم .. هل تخلت تركيا عن اللاجئين السوريين بعد أن انتهى دورهم في خدمة مصالحها؟
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معاناة أوروبا مع الطاقة تبدأ من الآن ..
بريطانيا وألمانيا تتحدثان عن قطع الكهرباء في الشتاء أو تخفيفها بسبب أزمة الغاز وانقطاع للكهرباء في النمسا لعدة ساعات دون أسباب مفهومة .. هل تكون سببا في تفكيك الوحدة الأوروبية وثورة شعوبها .. وبالتالي التراجع عن مساندة أوكرانيا بمواجهة روسيا؟
٢٤ دقيقة منذ 40 دقيقة
لماذا تخلت تركيا عن اللاجئين السوريين؟
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