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لماذا تخلت تركيا عن اللاجئين السوريين؟

لماذا تخلت تركيا عن اللاجئين السوريين؟

بانوراما

بعد تصريحات وزيرة تركية بأنه لن يكون هناك لاجئ سوري بعد العام القادم .. هل تخلت تركيا عن اللاجئين السوريين بعد أن انتهى دورهم في خدمة مصالحها؟

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لماذا تخلت تركيا عن اللاجئين السوريين؟

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