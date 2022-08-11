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اتهامات غربية لموسكو بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي مع إيران

اتهامات غربية لموسكو بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي مع إيران

بانوراما

مصالح الحلفاء تهدد الاتفاق النووي مع إيران وسط اتهامات لموسكو بمحاولة عرقلته ..
فهل فعلا موسكو تخشى تقاربا غربيا مع إيران؟
وهل تدفق الطاقة الإيرانية للأسواق يفقدها ورقة الطاقة؟

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اتهامات غربية لموسكو بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي مع إيران

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