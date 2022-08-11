اتهامات غربية لموسكو بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي مع إيران
مصالح الحلفاء تهدد الاتفاق النووي مع إيران وسط اتهامات لموسكو بمحاولة عرقلته ..
فهل فعلا موسكو تخشى تقاربا غربيا مع إيران؟
وهل تدفق الطاقة الإيرانية للأسواق يفقدها ورقة الطاقة؟
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٢٤ دقيقة منذ 1 يوم
اتهامات غربية لموسكو بمحاولة عرقلة الاتفاق النووي مع إيران
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