صراع بين واشنطن وطهران للتوصل لاتفاق نووي جديد
صراع على التفاصيل والنوايا بين واشنطن وطهران للتوصل لاتفاق نووي جديد ..
فهل يمكن الاعتماد على اتفاق لا يضمن معالجة كل التهديدات الإيرانية؟
وما مدى قدرة إسرائيل على تعطيل الاتفاق القادم؟
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بريطانيا وألمانيا تتحدثان عن قطع الكهرباء في الشتاء أو تخفيفها بسبب أزمة الغاز وانقطاع للكهرباء في النمسا لعدة ساعات دون أسباب مفهومة .. هل تكون سببا في تفكيك الوحدة الأوروبية وثورة شعوبها .. وبالتالي التراجع عن مساندة أوكرانيا بمواجهة روسيا؟
٢٤ دقيقة منذ 1 يوم
صراع بين واشنطن وطهران للتوصل لاتفاق نووي جديد
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