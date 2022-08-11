فضح مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين
بعد فضح مخططها لاغتيال مسؤولين أميركيين على رأسهم بومبيو وبولتون ..
هل تفلح سياسة إيران بالضغط على أميركا؟ وما هي الإجراءات الأميركية المتوقعة لمعاقبة طهران؟
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بريطانيا وألمانيا تتحدثان عن قطع الكهرباء في الشتاء أو تخفيفها بسبب أزمة الغاز وانقطاع للكهرباء في النمسا لعدة ساعات دون أسباب مفهومة .. هل تكون سببا في تفكيك الوحدة الأوروبية وثورة شعوبها .. وبالتالي التراجع عن مساندة أوكرانيا بمواجهة روسيا؟
٢٤ دقيقة منذ 1 يوم
فضح مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين
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