.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شدّ وجذب بين طهران و واشنطن على المسودة الأوروبية

شدّ وجذب بين طهران و واشنطن على المسودة الأوروبية

بانوراما

تعديلات ثلاث تطالب بها إيران وتلتمس من أميركا مرونة أكبر
فيما استجابة الأخيرة قد لا تكون مضمونة
فمن سيرضخ الأول، طهران أم واشنطن؟

حلقات أخرى

انقسام أميركي حول قضية وثائق ترمب

انقسام أميركي، سياسي بل و شعبي كذلك، حول قضية وثائق ترمب
يتعمق يوما بعد يوم مع تصاعد الخلاف حتى وصف بغير المسبوق منذ عقود
فما تداعيات هذا الانقسام وهل بالإمكان احتواءه؟

١٣ دقيقة منذ 1 ساعة

ماذا بعد عام من حكم طالبان؟

سنة مرّت منذ سيطرة الحركة على مقاليد الحكم
أيدها البعض في الداخل، عارضها آخرون، وحاصرها المجتمع الدولي بانتقادات حول حقوق الإنسان عموما والمرأة بصفة أخص.

فما هي حصيلة سنة من الحكم وما الذي حققته الحركة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وما مستقبل علاقاتها مع المجتمع الدولي؟

وسط التراجع في الملف الحقوقي هل تنصلت الحركة من وعودها بالحفاظ على حقوق المرأة والأقليات؟

وهل عادت الحركة للتقارب مع التنظيمات الإرهابية؟

٣٩ دقيقة منذ 1 يوم

الدعوة التركية الأخيرة للمصالحة مع النظام السوري

كيف تبرر تركيا دعوتها الأخيرة للمصالحة مع النظام السوري وهل يعتبر ذلك تخليا نهائيا عن دعم المعارضة السورية؟

١٦ دقيقة منذ2 يومين

مخططات إيرانية للاغتيال في الداخل الأميركي

مخططات إيرانية للاغتيال في الداخل الأميركي وفتاوى للقتل تصبح حقيقة بعد الهجوم على سلمان رشدي .. فهل تتحمل إيران المسؤولية؟
أم أن سعي بايدن لاتفاق نووي يدفعه لعقد "صفقة مع إرهابيين". كما رأى السيناتور الجمهوري ماركو روبيو؟

١٢ دقيقة منذ2 يومين

شدّ وجذب بين طهران و واشنطن على المسودة الأوروبية

0:00 0:00