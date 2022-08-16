شدّ وجذب بين طهران و واشنطن على المسودة الأوروبية

سنة مرّت منذ سيطرة الحركة على مقاليد الحكم

أيدها البعض في الداخل، عارضها آخرون، وحاصرها المجتمع الدولي بانتقادات حول حقوق الإنسان عموما والمرأة بصفة أخص.

فما هي حصيلة سنة من الحكم وما الذي حققته الحركة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وما مستقبل علاقاتها مع المجتمع الدولي؟

وسط التراجع في الملف الحقوقي هل تنصلت الحركة من وعودها بالحفاظ على حقوق المرأة والأقليات؟

وهل عادت الحركة للتقارب مع التنظيمات الإرهابية؟

