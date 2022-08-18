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خسارة ليز تشيني - قوة ترمب تتصاعد أم تقدم محدود؟

خسارة ليز تشيني - قوة ترمب تتصاعد أم تقدم محدود؟

بانوراما

وسط صراع على قضية الوثائق وهجوم ديمقراطي عليه كما يعتبره .. أحرز ترمب هدفا غير متوقع بإقصائه إحدى أبرز أعدائه داخل الحزب الجمهوري حيث خسرت ليز تشيني جولة إعادة انتخابها أمام هارييت هايغمان المدعومة من ترمب في ولاية وايومنغ
فوز رآه أنصار ترمب خطوة جديدة نحو البيت الأبيض فيما قال خصومه إنه محدود ولا يعبر بالضرورة عن ولايات أخرى حاسمة

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خسارة ليز تشيني - قوة ترمب تتصاعد أم تقدم محدود؟

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