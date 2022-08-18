مبادرات الحوار العراقي - غياب للصدر وآمال متواضعة
غاب الصدر عن اللقاء الذي دعا إليه الكاظمي كما غابت آمال التوصل لاتفاق
لكن رغم ذلك لم تغب فرص الحوار الثنائي مع حديث عن لقاء بين زعيم التيار الصدري والعامري قد يعقد الخميس
لقاء يراه كثيرون محاولة من الصدر لكسب ود فريق داخل الإطار التنسيقي .. فهل هذه المراهنات ممكنة أم أن فرص التسوية على الطاولة وصلت إلى طريق مسدود؟
خسارة ليز تشيني - قوة ترمب تتصاعد أم تقدم محدود؟
وسط صراع على قضية الوثائق وهجوم ديمقراطي عليه كما يعتبره .. أحرز ترمب هدفا غير متوقع بإقصائه إحدى أبرز أعدائه داخل الحزب الجمهوري حيث خسرت ليز تشيني جولة إعادة انتخابها أمام هارييت هايغمان المدعومة من ترمب في ولاية وايومنغ
فوز رآه أنصار ترمب خطوة جديدة نحو البيت الأبيض فيما قال خصومه إنه محدود ولا يعبر بالضرورة عن ولايات أخرى حاسمة
تركيا وإسرائيل - تبادل السفراء .. التوقيت والأسباب؟
بعد جفاء متقطع رغم الزيارات المتبادلة أعلنت أنقرة وتل أبيب تبادل السفراء مجددا .. وسط حفاوة بأهمية وعمق العلاقات بينهما .. هذه العلاقة التي لم تنقطع اقتصاديا أبدا
فهل تؤشر هذه العودة لتغير في السياسية التركية اتجاه المنطقة وما الذي تعنيه هذه العودة على علاقة أنقرة بفصائل غزة؟
مبادرات الحوار العراقي - غياب للصدر وآمال متواضعة