مبادرات الحوار العراقي - غياب للصدر وآمال متواضعة

غاب الصدر عن اللقاء الذي دعا إليه الكاظمي كما غابت آمال التوصل لاتفاق

لكن رغم ذلك لم تغب فرص الحوار الثنائي مع حديث عن لقاء بين زعيم التيار الصدري والعامري قد يعقد الخميس

لقاء يراه كثيرون محاولة من الصدر لكسب ود فريق داخل الإطار التنسيقي .. فهل هذه المراهنات ممكنة أم أن فرص التسوية على الطاولة وصلت إلى طريق مسدود؟

