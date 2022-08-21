تسريبات إيران حول الاتفاق النووي .. مناورات أم أمنيات؟
ما هي دلالة التسريبات غير الرسمية الإيرانية على إعادة إحياء الاتفاق النووي؟ وهل تعني بالضرورة إننا أصبحنا على شفا توقيعه مجددا؟ وهل يسعف هذا الاتفاق إيران وبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أم أنه سيمهد الباب لعودة جمهورية ليست على هوى الطرفين؟
أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق
مع اقتراب الشتاء .. أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق .. فهل ستتجه دول الاتحاد نحو مقاربات فردية مع روسيا على النموذج المجري .. أم أنها ستضغط على كييف للتفاوض وإنهاء الأزمة ؟ وهل حديث باريس عن فتح خطوط اتصال مع روسيا يأتي في هذا الاتجاه؟
قضية اقتحام منزل ترمب تتفاعل
مازالت قضية اقتحام منزل ترمب تتفاعل وسط السياسيين الأميركيين وتستحوذ على اهتمام الرأي العام المنقسم بين غاضب من الغارة كما وصفت ومدافع عنها باعتبارها قانونية ..
وهو ما يصر ترمب على نفيه .. آخر فصول القضية عقد قاض فيدرالي جلسة استماع خاصة بطلب من ترمب..
فهل سينجح ترمب بالتشكيك بقانونية خطوة وزارة العدل؟ أم أن الأمر أصبح حربا سياسية دعائية تحاول كل الأطراف الاستفادة منها انتخابياً؟
خسارة ليز تشيني - قوة ترمب تتصاعد أم تقدم محدود؟
وسط صراع على قضية الوثائق وهجوم ديمقراطي عليه كما يعتبره .. أحرز ترمب هدفا غير متوقع بإقصائه إحدى أبرز أعدائه داخل الحزب الجمهوري حيث خسرت ليز تشيني جولة إعادة انتخابها أمام هارييت هايغمان المدعومة من ترمب في ولاية وايومنغ
فوز رآه أنصار ترمب خطوة جديدة نحو البيت الأبيض فيما قال خصومه إنه محدود ولا يعبر بالضرورة عن ولايات أخرى حاسمة
مبادرات الحوار العراقي - غياب للصدر وآمال متواضعة
غاب الصدر عن اللقاء الذي دعا إليه الكاظمي كما غابت آمال التوصل لاتفاق
لكن رغم ذلك لم تغب فرص الحوار الثنائي مع حديث عن لقاء بين زعيم التيار الصدري والعامري قد يعقد الخميس
لقاء يراه كثيرون محاولة من الصدر لكسب ود فريق داخل الإطار التنسيقي .. فهل هذه المراهنات ممكنة أم أن فرص التسوية على الطاولة وصلت إلى طريق مسدود؟
تسريبات إيران حول الاتفاق النووي .. مناورات أم أمنيات؟