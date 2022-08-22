سنوات السودان الضائعة والنتيجة مأساة الفيضانات
الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان يقول إننا أضعنا 3 سنوات دون تحقيق تقدم يساعدنا في مواجهة كارثة طبيعية كالفيضانات في إشارة للتظاهرات وصراع المدنيين على السلطة
تسريبات إيران حول الاتفاق النووي .. مناورات أم أمنيات؟
ما هي دلالة التسريبات غير الرسمية الإيرانية على إعادة إحياء الاتفاق النووي؟ وهل تعني بالضرورة إننا أصبحنا على شفا توقيعه مجددا؟ وهل يسعف هذا الاتفاق إيران وبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أم أنه سيمهد الباب لعودة جمهورية ليست على هوى الطرفين؟
أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق
مع اقتراب الشتاء .. أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق .. فهل ستتجه دول الاتحاد نحو مقاربات فردية مع روسيا على النموذج المجري .. أم أنها ستضغط على كييف للتفاوض وإنهاء الأزمة ؟ وهل حديث باريس عن فتح خطوط اتصال مع روسيا يأتي في هذا الاتجاه؟
سنوات السودان الضائعة والنتيجة مأساة الفيضانات