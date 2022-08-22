مقتل إبنة دماغ بوتين
مقتل إبنة دماغ بوتين ألكسندر دوغين في تفجير لسيارتها .. وإشارات باتهامات روسية لأوكرانيا بتدبير عملية الاغتيال .. فهل يمثل سلاح الاغتيالات مرحلة جديدة في الحرب بالتزامن مع انقضاء ستة أشهر في عمر الحرب؟ وكيف سيكون الرد الروسي؟
تسريبات إيران حول الاتفاق النووي .. مناورات أم أمنيات؟
ما هي دلالة التسريبات غير الرسمية الإيرانية على إعادة إحياء الاتفاق النووي؟ وهل تعني بالضرورة إننا أصبحنا على شفا توقيعه مجددا؟ وهل يسعف هذا الاتفاق إيران وبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أم أنه سيمهد الباب لعودة جمهورية ليست على هوى الطرفين؟
أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق
مع اقتراب الشتاء .. أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق .. فهل ستتجه دول الاتحاد نحو مقاربات فردية مع روسيا على النموذج المجري .. أم أنها ستضغط على كييف للتفاوض وإنهاء الأزمة ؟ وهل حديث باريس عن فتح خطوط اتصال مع روسيا يأتي في هذا الاتجاه؟
مقتل إبنة دماغ بوتين