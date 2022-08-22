مقتل إبنة دماغ بوتين

مع اقتراب الشتاء .. أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق .. فهل ستتجه دول الاتحاد نحو مقاربات فردية مع روسيا على النموذج المجري .. أم أنها ستضغط على كييف للتفاوض وإنهاء الأزمة ؟ وهل حديث باريس عن فتح خطوط اتصال مع روسيا يأتي في هذا الاتجاه؟