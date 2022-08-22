هل تقلب إسرائيل الطاولة على إيران؟
وزير الدفاع الإسرائيلي يعتبر أن الاتفاق النووي مليء بالثغرات ولا يستبعد ضربة عسكرية ضد إيران .. فهل تقلب إسرائيل الطاولة على الاتفاق النووي قبل إحيائه؟
تسريبات إيران حول الاتفاق النووي .. مناورات أم أمنيات؟
ما هي دلالة التسريبات غير الرسمية الإيرانية على إعادة إحياء الاتفاق النووي؟ وهل تعني بالضرورة إننا أصبحنا على شفا توقيعه مجددا؟ وهل يسعف هذا الاتفاق إيران وبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أم أنه سيمهد الباب لعودة جمهورية ليست على هوى الطرفين؟
أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق
مع اقتراب الشتاء .. أوروبا تحبس أنفاسها خوفا من أزمة طاقة تلوح في الأفق .. فهل ستتجه دول الاتحاد نحو مقاربات فردية مع روسيا على النموذج المجري .. أم أنها ستضغط على كييف للتفاوض وإنهاء الأزمة ؟ وهل حديث باريس عن فتح خطوط اتصال مع روسيا يأتي في هذا الاتجاه؟
هل تقلب إسرائيل الطاولة على إيران؟