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سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية

سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية

بانوراما

مع تعقد الموقف في العراق .. اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى .. ثم تعليق العمل القضائي .. والمحامون يتضامنون مع القضاة .. الكاظمي يقطع زيارته لمصر .. ويدعو لتفعيل الحوار .. حلفاء الصدر يحملونه خطأ خطوة محاصرة مجلس القضاء .. والتنسيقي يدعو لتظاهرات .. ما هي سيناريوهات الأزمة العراقية .. وهل نحن بصدد فوضى أم توافق أم انتخابات جديدة .. أم دخول قوى أخرى على الخط؟

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سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية

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