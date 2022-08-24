سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية
مع تعقد الموقف في العراق .. اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى .. ثم تعليق العمل القضائي .. والمحامون يتضامنون مع القضاة .. الكاظمي يقطع زيارته لمصر .. ويدعو لتفعيل الحوار .. حلفاء الصدر يحملونه خطأ خطوة محاصرة مجلس القضاء .. والتنسيقي يدعو لتظاهرات .. ما هي سيناريوهات الأزمة العراقية .. وهل نحن بصدد فوضى أم توافق أم انتخابات جديدة .. أم دخول قوى أخرى على الخط؟
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تسريبات إيران حول الاتفاق النووي .. مناورات أم أمنيات؟
ما هي دلالة التسريبات غير الرسمية الإيرانية على إعادة إحياء الاتفاق النووي؟ وهل تعني بالضرورة إننا أصبحنا على شفا توقيعه مجددا؟ وهل يسعف هذا الاتفاق إيران وبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أم أنه سيمهد الباب لعودة جمهورية ليست على هوى الطرفين؟
٤١ دقيقة منذ2 يومين
سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية
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