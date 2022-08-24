سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية

ما هي دلالة التسريبات غير الرسمية الإيرانية على إعادة إحياء الاتفاق النووي؟ وهل تعني بالضرورة إننا أصبحنا على شفا توقيعه مجددا؟ وهل يسعف هذا الاتفاق إيران وبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أم أنه سيمهد الباب لعودة جمهورية ليست على هوى الطرفين؟

