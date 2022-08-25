.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أزمة الطاقة في أوروبا .. هل تتجاوزها أوروبا أم تكون ضحية لها؟

أزمة الطاقة في أوروبا .. هل تتجاوزها أوروبا أم تكون ضحية لها؟

بانوراما

أزمة الطاقة في أوروبا تبدأ في الانعكاس على سعر الطاقة وعبئها على الأوربيين وانخفاض أسواق المال وأسعار العملات إضافة للمخاوف من الشتاء القادم خلال أسابيع قليلة .. وسط تصريحات رسمية أوروبية عن أن الحرية أهم من الغاز والطاقة وهي تصريحات لقيت رفضا شعبيا واضحا ..
فهل تنجح أوروبا في تجاوز أزمة الطاقة أم تضطر للتنازل من أجل تجنب سيناريو يتوقع الفقر والموت والاحتجاجات والفوضى؟

حلقات أخرى

ضربة عسكرية أميركية لإيران .. للضغط أم لحسم المواقف؟

ضربة أميركية لعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني في دير الزور .. تتزامن مع وضع اللمسات النهائية لإحياء الاتفاق النووي .. فهل هي ضربة عسكرية للضغط سياسيأ على إيران .. أم تثبيت لموقف أميركي لن يتغير من الحرس الثوري باتفاق أو بدونه؟

٢٣ دقيقة منذ 26 دقيقة

سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية

مع تعقد الموقف في العراق .. اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى .. ثم تعليق العمل القضائي .. والمحامون يتضامنون مع القضاة .. الكاظمي يقطع زيارته لمصر .. ويدعو لتفعيل الحوار .. حلفاء الصدر يحملونه خطأ خطوة محاصرة مجلس القضاء .. والتنسيقي يدعو لتظاهرات .. ما هي سيناريوهات الأزمة العراقية .. وهل نحن بصدد فوضى أم توافق أم انتخابات جديدة .. أم دخول قوى أخرى على الخط؟

٤٣ دقيقة منذ 1 يوم

مقتل إبنة دماغ بوتين

مقتل إبنة دماغ بوتين ألكسندر دوغين في تفجير لسيارتها .. وإشارات باتهامات روسية لأوكرانيا بتدبير عملية الاغتيال .. فهل يمثل سلاح الاغتيالات مرحلة جديدة في الحرب بالتزامن مع انقضاء ستة أشهر في عمر الحرب؟ وكيف سيكون الرد الروسي؟

١١ دقيقة منذ2 يومين

سنوات السودان الضائعة والنتيجة مأساة الفيضانات

الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان يقول إننا أضعنا 3 سنوات دون تحقيق تقدم يساعدنا في مواجهة كارثة طبيعية كالفيضانات في إشارة للتظاهرات وصراع المدنيين على السلطة

١٥ دقيقة منذ2 يومين

أزمة الطاقة في أوروبا .. هل تتجاوزها أوروبا أم تكون ضحية لها؟

0:00 0:00