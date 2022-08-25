ضربة عسكرية أميركية لإيران .. للضغط أم لحسم المواقف؟

أزمة الطاقة في أوروبا تبدأ في الانعكاس على سعر الطاقة وعبئها على الأوربيين وانخفاض أسواق المال وأسعار العملات إضافة للمخاوف من الشتاء القادم خلال أسابيع قليلة .. وسط تصريحات رسمية أوروبية عن أن الحرية أهم من الغاز والطاقة وهي تصريحات لقيت رفضا شعبيا واضحا ..

فهل تنجح أوروبا في تجاوز أزمة الطاقة أم تضطر للتنازل من أجل تجنب سيناريو يتوقع الفقر والموت والاحتجاجات والفوضى؟

