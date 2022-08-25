ضربة عسكرية أميركية لإيران .. للضغط أم لحسم المواقف؟
ضربة أميركية لعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني في دير الزور .. تتزامن مع وضع اللمسات النهائية لإحياء الاتفاق النووي .. فهل هي ضربة عسكرية للضغط سياسيأ على إيران .. أم تثبيت لموقف أميركي لن يتغير من الحرس الثوري باتفاق أو بدونه؟
أزمة الطاقة في أوروبا .. هل تتجاوزها أوروبا أم تكون ضحية لها؟
أزمة الطاقة في أوروبا تبدأ في الانعكاس على سعر الطاقة وعبئها على الأوربيين وانخفاض أسواق المال وأسعار العملات إضافة للمخاوف من الشتاء القادم خلال أسابيع قليلة .. وسط تصريحات رسمية أوروبية عن أن الحرية أهم من الغاز والطاقة وهي تصريحات لقيت رفضا شعبيا واضحا ..
فهل تنجح أوروبا في تجاوز أزمة الطاقة أم تضطر للتنازل من أجل تجنب سيناريو يتوقع الفقر والموت والاحتجاجات والفوضى؟
سيناريوهات مستقبلية للأزمة العراقية
مع تعقد الموقف في العراق .. اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى .. ثم تعليق العمل القضائي .. والمحامون يتضامنون مع القضاة .. الكاظمي يقطع زيارته لمصر .. ويدعو لتفعيل الحوار .. حلفاء الصدر يحملونه خطأ خطوة محاصرة مجلس القضاء .. والتنسيقي يدعو لتظاهرات .. ما هي سيناريوهات الأزمة العراقية .. وهل نحن بصدد فوضى أم توافق أم انتخابات جديدة .. أم دخول قوى أخرى على الخط؟
ضربة عسكرية أميركية لإيران .. للضغط أم لحسم المواقف؟