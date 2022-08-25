قضايا حساسة غائبة حاضرة خلال زيارة ماكرون للجزائر

بعد أن أحرجتها الولايات المتحدة بالكشف عن تنازلات قدمتها إيران لإتمام الاتفاق النووي .. إيران تنفي التنازلات وتقول إنها لم تطلبها حتى تتنازل عنها

ما هي تنازلات إيران التي تحدثت عنها الولايات المتحدة؟ ولماذا تتناقض في أقوالها وأفعالها؟ فبعد أن أعلنت في وقت سابق أنها لن تتنازل عن مطالب معينة بينها رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب تعود وتقول إنها لم تضع هذا الطلب من الأصل ضمن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي؟ ولماذا كانت تتلكأ في الماضي واليوم تسرع الخطى لإتمام الاتفاق؟

