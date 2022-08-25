لماذا عكست إيران مواقفها وبالتنازل والهرولة باتجاه إعادة إحياء الاتفاق النووي؟
بعد أن أحرجتها الولايات المتحدة بالكشف عن تنازلات قدمتها إيران لإتمام الاتفاق النووي .. إيران تنفي التنازلات وتقول إنها لم تطلبها حتى تتنازل عنها
ما هي تنازلات إيران التي تحدثت عنها الولايات المتحدة؟ ولماذا تتناقض في أقوالها وأفعالها؟ فبعد أن أعلنت في وقت سابق أنها لن تتنازل عن مطالب معينة بينها رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب تعود وتقول إنها لم تضع هذا الطلب من الأصل ضمن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي؟ ولماذا كانت تتلكأ في الماضي واليوم تسرع الخطى لإتمام الاتفاق؟
أزمة الطاقة في أوروبا .. هل تتجاوزها أوروبا أم تكون ضحية لها؟
أزمة الطاقة في أوروبا تبدأ في الانعكاس على سعر الطاقة وعبئها على الأوربيين وانخفاض أسواق المال وأسعار العملات إضافة للمخاوف من الشتاء القادم خلال أسابيع قليلة .. وسط تصريحات رسمية أوروبية عن أن الحرية أهم من الغاز والطاقة وهي تصريحات لقيت رفضا شعبيا واضحا ..
فهل تنجح أوروبا في تجاوز أزمة الطاقة أم تضطر للتنازل من أجل تجنب سيناريو يتوقع الفقر والموت والاحتجاجات والفوضى؟
ضربة عسكرية أميركية لإيران .. للضغط أم لحسم المواقف؟
ضربة أميركية لعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني في دير الزور .. تتزامن مع وضع اللمسات النهائية لإحياء الاتفاق النووي .. فهل هي ضربة عسكرية للضغط سياسيأ على إيران .. أم تثبيت لموقف أميركي لن يتغير من الحرس الثوري باتفاق أو بدونه؟
لماذا عكست إيران مواقفها وبالتنازل والهرولة باتجاه إعادة إحياء الاتفاق النووي؟