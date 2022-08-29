معركة طرابلس
هل انتهت معركة طرابلس أم أن الحسم ما زال مؤجلا؟
وهل هي معركة من أجل ليبيا أم من أجل السلطة؟
ومن مع من ومن ضد من؟
لماذا عكست إيران مواقفها وبالتنازل والهرولة باتجاه إعادة إحياء الاتفاق النووي؟
بعد أن أحرجتها الولايات المتحدة بالكشف عن تنازلات قدمتها إيران لإتمام الاتفاق النووي .. إيران تنفي التنازلات وتقول إنها لم تطلبها حتى تتنازل عنها
ما هي تنازلات إيران التي تحدثت عنها الولايات المتحدة؟ ولماذا تتناقض في أقوالها وأفعالها؟ فبعد أن أعلنت في وقت سابق أنها لن تتنازل عن مطالب معينة بينها رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب تعود وتقول إنها لم تضع هذا الطلب من الأصل ضمن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي؟ ولماذا كانت تتلكأ في الماضي واليوم تسرع الخطى لإتمام الاتفاق؟
أزمة الطاقة في أوروبا .. هل تتجاوزها أوروبا أم تكون ضحية لها؟
أزمة الطاقة في أوروبا تبدأ في الانعكاس على سعر الطاقة وعبئها على الأوربيين وانخفاض أسواق المال وأسعار العملات إضافة للمخاوف من الشتاء القادم خلال أسابيع قليلة .. وسط تصريحات رسمية أوروبية عن أن الحرية أهم من الغاز والطاقة وهي تصريحات لقيت رفضا شعبيا واضحا ..
فهل تنجح أوروبا في تجاوز أزمة الطاقة أم تضطر للتنازل من أجل تجنب سيناريو يتوقع الفقر والموت والاحتجاجات والفوضى؟
معركة طرابلس