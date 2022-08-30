ماذا حدث في العراق .. وماذا يعني خطاب الصدر؟
ماذا حدث في العراق .. وماذا يعني خطاب الصدر؟
صفقة وتسوية غير معلنة .. هزيمة واستسلام .. استراتيجية جديدة؟
كيف نتوقع مستقبل العراق خلال الفترة القادمة؟
لماذا عكست إيران مواقفها وبالتنازل والهرولة باتجاه إعادة إحياء الاتفاق النووي؟
بعد أن أحرجتها الولايات المتحدة بالكشف عن تنازلات قدمتها إيران لإتمام الاتفاق النووي .. إيران تنفي التنازلات وتقول إنها لم تطلبها حتى تتنازل عنها
ما هي تنازلات إيران التي تحدثت عنها الولايات المتحدة؟ ولماذا تتناقض في أقوالها وأفعالها؟ فبعد أن أعلنت في وقت سابق أنها لن تتنازل عن مطالب معينة بينها رفع الحرس الثوري من على قوائم الإرهاب تعود وتقول إنها لم تضع هذا الطلب من الأصل ضمن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي؟ ولماذا كانت تتلكأ في الماضي واليوم تسرع الخطى لإتمام الاتفاق؟
ماذا حدث في العراق .. وماذا يعني خطاب الصدر؟