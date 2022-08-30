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ماذا حدث في العراق .. وماذا يعني خطاب الصدر؟

ماذا حدث في العراق .. وماذا يعني خطاب الصدر؟

بانوراما

ماذا حدث في العراق .. وماذا يعني خطاب الصدر؟
صفقة وتسوية غير معلنة .. هزيمة واستسلام .. استراتيجية جديدة؟
كيف نتوقع مستقبل العراق خلال الفترة القادمة؟

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معركة طرابلس

هل انتهت معركة طرابلس أم أن الحسم ما زال مؤجلا؟
وهل هي معركة من أجل ليبيا أم من أجل السلطة؟
ومن مع من ومن ضد من؟

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لماذا ينتحرون .. يأس وضعف فقط أم لأسباب أخرى؟

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فما هو تفسير ظاهرة الانتحار وهل هي قضية يأس وضعف فقط .. أم أن لها تفسيرات أخرى؟

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لماذا عكست إيران مواقفها وبالتنازل والهرولة باتجاه إعادة إحياء الاتفاق النووي؟

بعد أن أحرجتها الولايات المتحدة بالكشف عن تنازلات قدمتها إيران لإتمام الاتفاق النووي .. إيران تنفي التنازلات وتقول إنها لم تطلبها حتى تتنازل عنها
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١٥ دقيقة منذ 5 أيام

ماذا حدث في العراق .. وماذا يعني خطاب الصدر؟

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