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السيول والجفاف .. ثنائية المناخ المتناقضة

السيول والجفاف .. ثنائية المناخ المتناقضة

بانوراما

لماذا يشهد العالم ظواهر طبيعية متناقضة .. سيول في آسيا وإفريقيا وأجزاء من المنطقة وجفاف في أوروبا؟ هل هي مسألة مناخية مبررة أم أن المناخ العالمي يشهد تغييرات كبيرة وإن كان فماذا يخبيء لنا المستقبل؟

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السيول والجفاف .. ثنائية المناخ المتناقضة

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