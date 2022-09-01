هل يعود دواعش الهول لبلادهم؟

قضية وثائق ترمب السرية التي عثر عليها في منزله بفلوريدا تأخذ بعدا قانونيا جديدا بعد اتهامات من وزارة العدل الأميركية بأن هناك وثائق تم إخفاؤها أو إزالتها لإعاقة مكتب التحقيقات الفيدرالي عن آداء مهام عمله .. فهل القضية ستؤدي لإزالة فرص الرئيس السابق في الترشح لفترة قادمة .. أم أنها كما يرى أنصاره ستعزز فرصه في الفوز بسبب المؤامرة الواضحة على حد تعبيرهم من المعسكر المنافس له؟