الانتخابات البريطانية
على بعد ساعات من حسم نتائج الانتخابات البريطانية .. لماذا يحمل الاقتراع على زعامة المحافظين ومن ثم رئاسة الوزراء,, أهمية خاصة في هذا التوقيت وتحديات ذات طبيعة مختلفة سياسيًا واقتصاديًا؟
هل ينجو ترمب من أزمة الوثائق؟
قضية وثائق ترمب السرية التي عثر عليها في منزله بفلوريدا تأخذ بعدا قانونيا جديدا بعد اتهامات من وزارة العدل الأميركية بأن هناك وثائق تم إخفاؤها أو إزالتها لإعاقة مكتب التحقيقات الفيدرالي عن آداء مهام عمله .. فهل القضية ستؤدي لإزالة فرص الرئيس السابق في الترشح لفترة قادمة .. أم أنها كما يرى أنصاره ستعزز فرصه في الفوز بسبب المؤامرة الواضحة على حد تعبيرهم من المعسكر المنافس له؟
هل يعود دواعش الهول لبلادهم؟
عودة المسلحين المتطرفين من مخيم الهول مع اختلاف حنسياتهم .. أصبحت تمثل رغبة ملحة لدى الأكراد بسبب العبء والخطر من استمرار وجودهم .. فيما ترفض أو تتباطأ دولهم في قبول استقبالهم تحت حجج مختلفة .. وآخرهم ألف متشدد لبناني انضموا لجماعات مسلحة في سوريا من بينهم 300 يريدون العودة والسلطات اللبنانية مرتبكة إزاء استعدادتهم في هذا التوقيت الحساس .. فما هو الحل إزاء تلك المعضلة العالمية؟
الانتخابات البريطانية