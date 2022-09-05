ليز تراس رئيسا لوزراء بريطانيا
كيف ستواجه قائدة بريطانيا الجديدة الأوضاع الصعبة عالميا وداخليا .. وأهمها ارتفاع أسعار الطاقة .. والهبوط التاريخي لقيمة الجنيه الاسترليني .. وانخفاض مستوى المعيشة والخدمات وخاصة الصحية .. والمخاوف من انفصال اسكتلندا وكندا .. وكيف ستكون مواقفها من القضايا العالمية الرئيسية وخاصة ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط؟
هل ينجو ترمب من أزمة الوثائق؟
قضية وثائق ترمب السرية التي عثر عليها في منزله بفلوريدا تأخذ بعدا قانونيا جديدا بعد اتهامات من وزارة العدل الأميركية بأن هناك وثائق تم إخفاؤها أو إزالتها لإعاقة مكتب التحقيقات الفيدرالي عن آداء مهام عمله .. فهل القضية ستؤدي لإزالة فرص الرئيس السابق في الترشح لفترة قادمة .. أم أنها كما يرى أنصاره ستعزز فرصه في الفوز بسبب المؤامرة الواضحة على حد تعبيرهم من المعسكر المنافس له؟
ليز تراس رئيسا لوزراء بريطانيا