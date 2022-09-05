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ليز تراس رئيسا لوزراء بريطانيا 

ليز تراس رئيسا لوزراء بريطانيا 

بانوراما

كيف ستواجه قائدة بريطانيا الجديدة الأوضاع الصعبة عالميا وداخليا .. وأهمها ارتفاع أسعار الطاقة .. والهبوط التاريخي لقيمة الجنيه الاسترليني .. وانخفاض مستوى المعيشة والخدمات وخاصة الصحية .. والمخاوف من انفصال اسكتلندا وكندا .. وكيف ستكون مواقفها من القضايا العالمية الرئيسية وخاصة ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط؟

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