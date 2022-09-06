اتهامات تركية يونانية متبادلة بالتحرش
تركيا واليونان اتهامات متبادل بالتحرش السياسي والعسكري .. فمن هو المتحرش الحقيقي؟
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ليز تراس رئيسا لوزراء بريطانيا
كيف ستواجه قائدة بريطانيا الجديدة الأوضاع الصعبة عالميا وداخليا .. وأهمها ارتفاع أسعار الطاقة .. والهبوط التاريخي لقيمة الجنيه الاسترليني .. وانخفاض مستوى المعيشة والخدمات وخاصة الصحية .. والمخاوف من انفصال اسكتلندا وكندا .. وكيف ستكون مواقفها من القضايا العالمية الرئيسية وخاصة ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط؟
٤٢ دقيقة منذ 1 يوم
اتهامات تركية يونانية متبادلة بالتحرش
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