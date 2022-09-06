تكفير التفكير ..فيلم وثائقي للعربية

على بعد ساعات من حسم نتائج الانتخابات البريطانية .. لماذا يحمل الاقتراع على زعامة المحافظين ومن ثم رئاسة الوزراء,, أهمية خاصة في هذا التوقيت وتحديات ذات طبيعة مختلفة سياسيًا واقتصاديًا؟