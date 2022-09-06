جعجع يتوعد عون بإخراجه من الحكم والتاريخ
جعجع يشن هجوما على عون ويتوعدهم بالخروج من الحكم والتاريخ .. وتشكيل الحكومة اللبنانية يتعقد بعد لقاء ميقاتي وعون .. هل نحن بصدد مواجهة غير سياسية في لبنان؟
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ليز تراس رئيسا لوزراء بريطانيا
كيف ستواجه قائدة بريطانيا الجديدة الأوضاع الصعبة عالميا وداخليا .. وأهمها ارتفاع أسعار الطاقة .. والهبوط التاريخي لقيمة الجنيه الاسترليني .. وانخفاض مستوى المعيشة والخدمات وخاصة الصحية .. والمخاوف من انفصال اسكتلندا وكندا .. وكيف ستكون مواقفها من القضايا العالمية الرئيسية وخاصة ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط؟
٤٢ دقيقة منذ 1 يوم
جعجع يتوعد عون بإخراجه من الحكم والتاريخ
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