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جعجع يتوعد عون بإخراجه من الحكم والتاريخ

جعجع يتوعد عون بإخراجه من الحكم والتاريخ

بانوراما

جعجع يشن هجوما على عون ويتوعدهم بالخروج من الحكم والتاريخ .. وتشكيل الحكومة اللبنانية يتعقد بعد لقاء ميقاتي وعون .. هل نحن بصدد مواجهة غير سياسية في لبنان؟

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جعجع يتوعد عون بإخراجه من الحكم والتاريخ

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