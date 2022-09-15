اختتام القمة العالمية للذكاء الصناعي في الرياض

للمرة الرابعة في لبنان .. أفراد يقتحمون مصارف في بلدهم لاستراد أموالهم .. من هو اللص الحقيقي؟ وأين دور الدولة؟ وماذا عن المخاوف من تطور هذه الحوداث لتصبح ظاهرة عامة بعد أن كانت حوادث فردية؟