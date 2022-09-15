اختتام القمة العالمية للذكاء الصناعي في الرياض
قمة الذكاء الاصطناعي تختتم أعمالها السعودية .. لماذا أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي ضرورة من أجل مستقبل البشرية؟
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القمة الروسية الصينية
روسيا والصين تعلنان نفسيهما قوى عظمى فيما يبدو تدشينا لنظام عالمي جديد .. في قمة شنغهاي الأمنية للرئيسين الروسي والصيني بأوزبكستان .. فهل بالفعل أصبحنا بصدد هذا النظام الجديد؟ وهل تتمكن القوتين من فرض نفسيهما في النظام العالمي رغم معارضة الغرب؟ وكيف سيكون الموقف الغربي
١٨ دقيقة منذ 52 دقيقة
اختتام القمة العالمية للذكاء الصناعي في الرياض
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