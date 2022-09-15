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حماس تعود للأسد

حماس تعود للأسد

بانوراما

بيان رسمي لحركة حماس يعيد العلاقات مع النظام السوري، بعد قطيعة استمرت 10 أعوام .. كيف يمكن تفسير هذا التحرك بالتحول أم التلون؟ وهل هو قرار فرضته ظروف سياسية أم قوى أكبر من حماس وسوريا؟

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حماس تعود للأسد

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