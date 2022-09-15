حماس تعود للأسد
بيان رسمي لحركة حماس يعيد العلاقات مع النظام السوري، بعد قطيعة استمرت 10 أعوام .. كيف يمكن تفسير هذا التحرك بالتحول أم التلون؟ وهل هو قرار فرضته ظروف سياسية أم قوى أكبر من حماس وسوريا؟
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القمة الروسية الصينية
روسيا والصين تعلنان نفسيهما قوى عظمى فيما يبدو تدشينا لنظام عالمي جديد .. في قمة شنغهاي الأمنية للرئيسين الروسي والصيني بأوزبكستان .. فهل بالفعل أصبحنا بصدد هذا النظام الجديد؟ وهل تتمكن القوتين من فرض نفسيهما في النظام العالمي رغم معارضة الغرب؟ وكيف سيكون الموقف الغربي
١٨ دقيقة منذ 52 دقيقة
حماس تعود للأسد
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