هل أدت برامج المناصحة دورها المأمول مع المنظمات المتطرفة؟
هل أدت برامج المناصحة دورها المأمول مع المنظمات المتطرفة؟ وكيف يمكن جعل هذه البرامج أكثر جدوى وتأثيرا على قادة وأعضاء تلك المنظمات؟
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روسيا والصين تعلنان نفسيهما قوى عظمى فيما يبدو تدشينا لنظام عالمي جديد .. في قمة شنغهاي الأمنية للرئيسين الروسي والصيني بأوزبكستان .. فهل بالفعل أصبحنا بصدد هذا النظام الجديد؟ وهل تتمكن القوتين من فرض نفسيهما في النظام العالمي رغم معارضة الغرب؟ وكيف سيكون الموقف الغربي
١٨ دقيقة منذ 3 أيام
هل أدت برامج المناصحة دورها المأمول مع المنظمات المتطرفة؟
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