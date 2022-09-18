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"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق

"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق

بانوراما

"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق .. هل هي مظلومة لأنها امرأة أم لانتمائها للأقلية الكردية أم لأن جزء من مجتمع مقموع؟

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"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق

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