"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق
"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق .. هل هي مظلومة لأنها امرأة أم لانتمائها للأقلية الكردية أم لأن جزء من مجتمع مقموع؟
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روسيا والصين تعلنان نفسيهما قوى عظمى فيما يبدو تدشينا لنظام عالمي جديد .. في قمة شنغهاي الأمنية للرئيسين الروسي والصيني بأوزبكستان .. فهل بالفعل أصبحنا بصدد هذا النظام الجديد؟ وهل تتمكن القوتين من فرض نفسيهما في النظام العالمي رغم معارضة الغرب؟ وكيف سيكون الموقف الغربي
١٨ دقيقة منذ 3 أيام
"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق
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