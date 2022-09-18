"مهسا أميني الإيرانية" ضحية شرطة الأخلاق

بيان رسمي لحركة حماس يعيد العلاقات مع النظام السوري، بعد قطيعة استمرت 10 أعوام .. كيف يمكن تفسير هذا التحرك بالتحول أم التلون؟ وهل هو قرار فرضته ظروف سياسية أم قوى أكبر من حماس وسوريا؟